Funcionário de Gusttavo Lima morre após ser atingido por caminhonete em rodovia de GO

Um funcionário da fazenda do cantor **Gusttavo Lima** faleceu após sofrer um acidente em rodovia de Goiânia (GO). O motorista da caminhonete que o atingiu alegou que foi surpreendido por um veículo tentando uma ultrapassagem. O ciclista Marcos Ribeiro da Silva foi atingido à noite, e o motorista permaneceu no local até a chegada dos socorros. Agora, a Polícia Civil investiga o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!