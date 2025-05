Gaby Amarantos é chamada de 'hipócrita' após comemorar conquista do manequim 36

Gaby Amarantos recebeu críticas e foi chamada de "hipócrita" após fazer vídeo para comemorar a conquista do manequim 36. Isso porque, segundo os seguidores da cantora, ela falava que era feliz com o corpo que tinha antes. Gaby não deixou barato e rebateu os comentários: "Estou muito feliz com o meu processo de emagrecimento e não vou deixar de postar as minhas vitórias". "Eu mudei de opinião, é claro que estou muito melhor agora", completou.



