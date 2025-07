Gisele Bündchen faz doação de R$ 9 milhões para restaurar escolas após tragédia no RS

Gisele Bündchen doou R$ 9 milhões para a restauração de três escolas municipais em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, após a tragédia das enchentes em 2024. Com o investimento da modelo, serão criadas 600 novas vagas para crianças de até 6 anos na cidade.



