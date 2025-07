Governo do RJ decreta luto de 3 dias e confirma velório de Preta Gil no Theatro Municipal

O governo do Rio de Janeiro confirmou que o velório de Preta Gil acontecerá no Theatro Municipal. A data ainda não foi definida, já que o traslado do corpo dos Estados Unidos para o Brasil ainda enfrenta burocracia. As autoridades cariocas anunciaram que o local terá a segurança reforçada, e o estado declarou luto oficial por três dias. Preta morreu em Nova York, nos Estados Unidos, no último domingo (20).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!