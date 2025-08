Gracyanne Barbosa fala sobre suposta traição de Belo: 'Está resolvido e perdoado'

A Hora da Venenosa foi atrás de Gracyanne Barbosa para confirmar os rumores de que Belo se envolvia com Rayane Figliuzzi há dois anos. Isso porque, segundo o ex-marido de Rayane, atual namorada de Belo, o cantor paga a escola do filho dela e não é de hoje. Para Fabíola Reipert, Gracyanne relembrou que "devolveu" a traição na mesma moeda. "Achava que me sentiria melhor, porém me arrependi muito", contou. "Esse assunto já não me machuca, está resolvido e perdoado", completou.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!