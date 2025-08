Gusttavo Lima vai enfrentar fã na Justiça que alega ter sido agredido em show

Gusttavo Lima vai enfrentar um fã na Justiça que alega ter sido agredido em show do Embaixador. Wallace disse que levou socos e chutes e até foi enforcado pelos seguranças durante a apresentação. O fã pulou uma grade de proteção para tirar foto com o músico, e foi nesse momento que tudo aconteceu. Em pronunciamento, os advogados de Gusttavo afirmaram que ele não pode se responsabilizar por atitudes tomadas pela equipe de segurança do show. Assista ao vídeo!



