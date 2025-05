Helô Pinheiro explica por que desistiu da carreira de atriz: 'Me deixei em segundo plano'

Em entrevista ao podcast de Luiza Possi, em parceria com o ACLR, Helô Pinheiro falou sobre a breve carreira como atriz e por que desistiu dela. "Era o que eu queria, mas meu filho ficou muito doente", explicou a eterna Garota de Ipanema. Segundo ela, foi preciso parar de trabalhar para se dedicar aos cuidados de Fernando Pinheiro Junior. "Me deixei em segundo plano. O sonho que tinha acabado de florescer ficou descansando, mas eu não me arrependo", declarou Helô.



