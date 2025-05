Henrique e Juliano criam 'espaço família' em shows para receber fãs com filhos Dupla sertaneja prepara uma área especial para menores de idade curtirem as apresentações com os pais

Fabíola Reipert|Do R7 13/05/2025 - 17h24 (Atualizado em 13/05/2025 - 17h24 ) twitter

