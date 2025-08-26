Indireta? Luan Pereira ironiza volta com ex após confusão com Dado Dolabella e Wanessa Camargo
Cantor fez vídeo nas redes sociais brincando com os perigos de retomar um relacionamento já terminado
Luan Pereira gerou discussões nas redes sociais ao publicar um vídeo sobre os perigos de voltar com o ex-namorado. Logo, o público especulou se não seria uma indireta para Wanessa Camargo e Dado Dolabella. Lembrando que o cantor, em ascensão na música sertaneja, se envolveu em uma confusão com Dado após ser empurrado pelo ator em uma confraternização.
