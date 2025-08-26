Indireta? Luan Pereira ironiza volta com ex após confusão com Dado Dolabella e Wanessa Camargo

Luan Pereira gerou discussões nas redes sociais ao publicar um vídeo sobre os perigos de voltar com o ex-namorado. Logo, o público especulou se não seria uma indireta para Wanessa Camargo e Dado Dolabella. Lembrando que o cantor, em ascensão na música sertaneja, se envolveu em uma confusão com Dado após ser empurrado pelo ator em uma confraternização.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!