Indireta? Luan Pereira ironiza volta com ex após confusão com Dado Dolabella e Wanessa Camargo

Cantor fez vídeo nas redes sociais brincando com os perigos de retomar um relacionamento já terminado

Fabíola Reipert|Do R7

Luan Pereira gerou discussões nas redes sociais ao publicar um vídeo sobre os perigos de voltar com o ex-namorado. Logo, o público especulou se não seria uma indireta para Wanessa Camargo e Dado Dolabella. Lembrando que o cantor, em ascensão na música sertaneja, se envolveu em uma confusão com Dado após ser empurrado pelo ator em uma confraternização.

