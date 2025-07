Instituto Marília Mendonça é alvo de tentativas de golpe e faz alerta ao público

O instituto que leva o nome da cantora Marília Mendonça emitiu um alerta sobre uma tentativa de golpe nas redes sociais. Criminosos estão se passando por funcionários da organização sem fins lucrativos e pedindo doações via Pix. O projeto social destacou que esses pedidos são falsos e apenas canais oficiais das redes sociais do instituto são utilizados. Veja!



