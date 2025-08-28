Isabelle Drummond é processada por dívida de condomínio de R$ 40 mil

Isabelle Drummond está sendo cobrada na Justiça por uma dívida que já passa de R$ 40 mil com um condomínio no centro do Rio de Janeiro. Isso porque o débito já acumula juros. As informações são de Leticia Perdigão.

Uma audiência de conciliação aconteceu nesta semana, mas Isabelle não apareceu. “Tudo indica que ela não esteja sabendo do processo”, comentou Fabíola Reipert. "Não acho que seja calote", completou a Venenosa.

Isabelle é conhecida por interpretar Emilia na adaptação do Sítio do Pica-pau Amarelo, além de uma série de novelas na televisão.

