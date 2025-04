Isadora Ribeiro sofre corte na cabeça após acidente com porta-malas do carro

Isadora Ribeiro publicou um vídeo nas redes sociais após sofrer um acidente com a tampa do porta-malas de seu carro. Nas imagens, ela aparece com sangue no rosto e um corte na cabeça. Isadora foi socorrido por um segurança e, depois, fez publicação para alertar os fãs. "Queria engajamento?", questionou Fabíola Reipert.



