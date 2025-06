Ivete Sangalo anuncia nova turnê e causa confusão com o Grupo Clareou

Ivete Sangalo anunciou a turnê "Ivete Clareou", que começará em outubro deste ano pelo Brasil, e causou confusão por causa do nome. Isso porque já existe um grupo de samba chamado Clareou. A artista entrou com pedido de registro dos nomes no dia 28 de maio, o que pode conflitar com a posse da marca pela banda desde 2010. Os shows de Ivete começarão em São Paulo e seguirão para outras cidades, incluindo Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!