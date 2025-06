Já em crise? Esposa de Amado Batista some das redes sociais e levanta rumores no casamento

Calita Franciele, ex-Miss Mato Grosso e esposa do cantor Amado Batista, desapareceu das redes sociais, onde costumava compartilhar o dia a dia de seu relacionamento, e levantou rumores de uma crise no casamento. Isso porque ela era bastante ativa em seu perfil e costumava exibir os bens, as viagens e o dia a dia com o cantor. Será que a decisão partiu dela ou de Amado? "Há quem diga que ela está fazendo um detox das redes sociais", comentou Fabíola Reipert. Lembrando que, desde o anúncio do namoro, o casal sofreu críticas por causa da diferença de idade de 51 anos entre eles.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!