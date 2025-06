Jake e Mariano revelam que só brigaram uma vez durante cinco anos de relacionamento

O segredo do sucesso? Não brigar! Jake e Mariano revelaram que só brigaram uma vez durante cinco anos de relacionamento. "Não deixamos evoluir", disse o casal. Os ex-peões de A Fazenda 12 se conheceram no reality rural e estão juntos desde então. Jake e Mariano subiram ao altar em abril deste ano.



