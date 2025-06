Jô pode ser preso novamente por causa da dívida de pensão de outro filho

Logo após sair da prisão, na última terça-feira (17), Jô pode ser preso novamente em breve. Carol Martins, empresária e mãe de outro filho do ex-jogador, falou com A Hora da Venenosa sobre a dívida de pensão que ele também possui com ela. Os dois tiveram um filho de dez anos juntos, que estaria há dez meses sem receber o valor combinado na Justiça. Lembrando que Jô tem oito filhos no total, sendo seis fora do casamento. Entenda!



