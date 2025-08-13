Logo R7.com
João Guilherme começa a cursar fotografia em faculdade particular de SP

Filho de Leonardo foi flagrado lendo livro durante um dia de aula

Fabíola Reipert|Do R7

Vai mudar de profissão ou é só um hobby? João Guilherme foi flagrado em um dia de aula na Faculdade Belas Artes, em São Paulo. E A Hora da Venenosa descobriu que o ator está cursando fotografia. Ele entrou na faculdade de moda em 2021, mas não continuou por falta de tempo.

