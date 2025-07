Junior Lima revela que a filha de 3 anos foi diagnosticada com síndrome rara

A filha de Junior Lima e Mônica Benini foi diagnosticada com síndrome nefrótica aos três anos. Nas redes sociais, os dois falaram sobre a doença rara da menina e alertaram o público. "A gente começou a suspeitar que a Lara estava com uma alergia, [porque] o olho dela inchava", relatou a mãe da menina. A síndrome afeta os rins e exige um tratamento intenso.



