Katy Perry pede medida protetiva contra perseguidor de 43 anos

A cantora Katy Perry entrou com um pedido de medida protetiva contra um homem de 43 anos que tem invadido sua mansão na Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo relatos, na primeira invasão, ele foi preso com uma lata de aerossol e um isqueiro. Uma semana depois, o homem voltou à residência dela, ignorando as ordens judiciais.



