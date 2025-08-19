Kim Kardashian usa inteligência artificial para lidar com a solidão e encontrar um amor

Kim Kardashian, uma das mulheres mais desejadas do mundo, decidiu inovar na vida amorosa e começou a usar a inteligência artificial. Após uma tentativa de relacionamento com Tom Brady, a empresária criou cinco namorados virtuais, cada um com uma personalidade diferente, para ajudá-la a lidar com a solidão e a receber conselhos valiosos sobre a vida a dois. Segundo Kim, esses robôs também a fazem rir. Confira!



