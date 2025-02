Latino fala com o Balanço Geral e explica por que ficou 16 anos sem ver a filha

Latino compartilhou nas redes sociais raros registros com uma de suas filhas. Isso porque o cantor nunca tinha visto pessoalmente a adolescente Ana Júlia, de 16 anos. O cantor explicou que a mãe dela era insegura, mas prometeu que, quando a adolescente fosse mais velha, poderia decidir se gostaria de conhecer o pai ou não. Ao Balanço Geral, Latino mostrou como estão as férias no Guarujá (SP) ao lado de Ana Júlia. "Claro que uma semana é pouco, mas é o suficiente para a gente trocar bastante ideia", afirmou o artista.