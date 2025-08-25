Leonardo se nega a falar sobre Zé Felipe e a ex-nora Virginia Fonseca durante entrevista

Não gostou! O cantor Leonardo se negou a responder a uma pergunta sobre Zé Felipe e sua ex-nora, Virginia Fonseca, durante uma entrevista. O artista demonstrou claramente que não gostou da pergunta e declarou: “Eu não falo da minha família”. Lembrando que o casamento de Zé Felipe e Virginia terminou em maio de 2025 após cinco anos de duração. Saiba mais detalhes!



