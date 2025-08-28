Leoni fala sobre fim do casamento com Paula Toller: 'Convivência ficou esquisita'

Durante a passagem pelo Kid Abelha, Paula Toller se envolveu em um incidente curioso com o colega de banda e então namorado, o cantor Leoni.

Leoni veio a público e relembrou como a relação entre ele e Paula ficou complicada após a separação. "Convivência ficou esquisita", declarou o artista.

Mesmo continuando na banda juntos por algum tempo, as tensões começaram a afetar o ambiente profissional e, durante uma turnê do segundo disco, Leoni decidiu anunciar aos colegas que deixaria o grupo para seguir com a banda Heróis da Resistência.

No entanto, uma discussão acalorada ficou conhecida como "a pandeirada". Depois, o desentendimento acabou sendo amplamente divulgado pela mídia na época.

