Lexa anuncia que sua filha morreu após parto prematuro: 'Luto e dor'

Na tarde desta segunda-feira (10), Lexa anunciou nas redes sociais que sua filha Sofia, fruto do relacionamento com Ricardo Vianna, morreu após parto prematuro. Grávida de seis meses, a cantora estava internada em hospital de São Paulo desde o mês passado por causa de pré-eclâmpsia. A bebê nasceu no dia 2 de fevereiro e faleceu três dias depois. Segundo Lexa, Sofia tinha uma doença rara que, por pouco, não passou para ela. "Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual, vivi os dias mais difíceis da minha vida", escreveu a artista em publicação.