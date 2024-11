Lexa rebate críticas após ser acusada de ignorar a enteada durante chá de revelação

O chá de revelação organizado por Lexa gerou um bafafá nas redes sociais. Segundo os internautas, a cantora teria ignorado a enteada de 9 anos de idade no momento em que foi revelado o sexo do bebê, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna. “Ficou um clima meio constrangedor, parecia que ela estava incomodada com a presença da enteada”, comentou Fabíola Reipert, ao exibir a cena. Lexa, no entanto, não deixou barato e resolveu se pronunciar: “As pessoas deveriam levar em consideração a emoção de uma mãe”. Confira!