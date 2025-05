Lexa retorna aos palcos e faz primeiro show depois de perder a filha: 'Firme e forte'

Em entrevista para A Hora da Venenosa de Curitiba, Lexa falou sobre o retorno aos palcos após uma pausa para se recuperar da perda da filha com Ricardo Vianna. "Voltando com o pé direito. Firme e forte", garantiu a cantora. "A maternidade ensina muito", completou. E, para o futuro, Lexa prometeu: "O que eu faço me deixa muito feliz, vem muita coisa incrível por aí". Veja!



