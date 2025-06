Luan Pereira rebate acusação da ex-noiva e fala sobre término por telefone

Após o anúncio do fim do noivado de Luan Pereira com Duda Corrêa, a influenciadora digital expôs os bastidores do término nas redes sociais. Duda acusou o sertanejo de ter comunicado a separação por telefone e, ainda, falou que o motivo veio de uma "festa do pijama" das amigas que ela foi sem encontrar o cantor antes. Agora, Luan se pronunciou e disse que não houve surpresa da parte de Duda, porque a relação já estaria em crise e "esfriando". "Não faz sentido nenhum terminar por causa disso", rebateu o sertanejo.



