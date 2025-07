Lucas Lucco nega fraude em troca de carros de luxo: 'Não tem sentido'

O cantor Lucas Lucco e o pai foram indiciados pela Polícia Civil de Goiás pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica. Os dois, junto com o falso advogado Eliel, estariam envolvida em um esquema de troca de dois carros de luxo. O cantor teria escondido as dívidas de financiamento que os veículos acumulavam, e a vítima só descobriu ao tentar negociar a compra. Lucas prestou depoimento e negou a fraude: "Não tem sentido". Saiba mais!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!