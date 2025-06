Ludmilla interrompe show no RS para expulsar fã que arrumou briga na plateia

Durante um show em Porto Alegre (RS), Ludmilla interrompeu a apresentação ao ver um tumulto na plateia e fez questão de pedir a expulsão do responsável. "Pode colocar para fora esse careca aí. Pagou ingresso à toa, não quero mais ele no meu evento", pediu a cantora. Veja como foi!



