Luto? Entenda por que a mãe de Endrick usou vestido preto no casamento do filho

A mãe de Endrick, Cíntia Ramos, chamou atenção ao usar um vestido preto durante a festa de casamento do filho com Gabriely Miranda em Madri, na Espanha. A escolha de Cíntia gerou especulações entre o público, já que ela e Gabriely já trocaram farpas, e a mãe do jogador parecia não aceitar a relação. Porém, Endrick e a esposa já esclareceram que, na verdade, pediram para todos os convidados usarem roupas escuras.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!