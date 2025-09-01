Mãe de Marília Mendonça desmente relacionamento após primeiro namorado da filha aparecer
Homem viralizou nas redes sociais ao revelar que já se envolveu com a cantora, que morreu em 2021
Um homem viralizou nas redes sociais ao revelar que foi o primeiro namorado de Marília Mendonça. Ele reuniu fotos antigas ao lado do cantora e compartilhou em uma rede social.
Depois da repercussão, a Dona Ruth, mãe de Marília, negou o relacionamento. "Só amizade", disse Ruth. Então, o homem se pronunciou e explicou: "Postei porque senti saudade da Marília, [com] quem eu convivi e cresci junto".
Lembrando que a artista morreu em 2021, vítima de acidente aéreo que chocou o Brasil.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas