Maiara e Maraisa fogem de pergunta sobre casamento e dizem que irmão vai 'abrir a porteira'

Em entrevista à jornalista Cecilia Comel, a Venenosa de Curitiba (PR), Maiara e Maraisa falaram sobre relacionamentos, mas fugiram de pergunta sobre casamento. As sertanejas enrolaram e revelaram que quem deve subir ao altar em breve é o irmão, Marco César. Vai dar briga pelo buquê, hein? Maraisa ainda confessou que que está economizando para pagar o próprio casamento no futuro. Veja!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!