Maiara explica gafe ao falar sobre o namorado Matheus Gabriel: 'Estou focada no trabalho'

Em entrevista exclusiva à RECORD, Maiara acabou cometendo uma gafe ao falar sobre o namorado Matheus Gabriel. Isso porque, ao ser questionada sobre os familiares do amado, a cantora confessou que não sabia que eles moravam em São José do Rio Preto (SP) — e que Matheus Gabriel era natural de lá. "Estou tão focada no trabalho ultimamente, e você me pergunta de macho uma hora dessa", disparou Maiara. “O Matheus é um grande cantor e tem uma família maravilhosa”, completou a sertaneja. Veja!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!