Mal falada? Anitta causa confusão ao perturbar silêncio em condomínio durante a madrugada

Anitta mal se mudou para um novo condomínio e já está causando! Um dos moradores do local foi para as redes sociais reclamar da perturbação do silêncio que a cantora teria causado durante a madrugada. "Você entra no condomínio já fazendo esse estardalhaço", disparou o morador. Ele ainda expôs prints de conversas de outros residentes falando sobre o barulho produzido por Anitta. "Se eu fosse você, conversava e se retratava com a galera", aconselhou o vizinho da cantora.