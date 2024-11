Malvino Salvador resgata foto antiga que mostra as dificuldades que enfrentou no começo da carreira

Direto do túnel do tempo! Malvino Salvador relembrou as dificuldades que enfrentou no começo da carreira em uma foto tirada no dia em que comprou seu primeiro colchão e travesseiro, lá nos idos de 2001. O ator deixou a vida confortável que tinha em Manaus para perseguir seus sonhos em São Paulo e passou por vários desafios até se consolidar como um artista de sucesso. “Sentia, no fundo da minha alma, a esperança de que as coisas iam melhorar”, escreveu ele.