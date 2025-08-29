Márcia Fu revela que sofreu um golpe de R$ 1 milhão em esquema de pirâmide financeira

Márcia Fu sofreu um golpe duro quando se aposentou das quadras. A ex-jogadora de vôlei contou que foi enganada por uma pessoa próxima, que a convenceu a investir em um esquema de pirâmide financeira.

Com o golpe, Márcia teve um prejuízo de R$ 1 milhão. Em entrevista a podcast, ela não quis relembrar o que aconteceu, mas declarou: “Depois que tomei calote, muita gente virou a cara para mim”. E completou: “Não quero nem pensar de novo”.

