Marcos, da dupla com Belutti, revela que guarda prints de mensagens de Marília Mendonça

Ô, saudade! Em entrevista a Marcos Bulques, o cantor Marcos, da dupla com Belutti, revelou que guarda prints de conversas que teve com Marília Mendonça. E essa notícia foi novidade até para o parceiro dele na dupla. "Não só [prints] dela, mas de outros artistas que eram nossos amigos e se foram", explicou Marcos.



