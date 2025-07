Maria Cândida revela experiência ruim ao entrevistar Denzel Washington e Keanu Reeves

Em entrevista a Luciana Gimenez, Maria Cândida contou que passou por perrengues ao entrevistar os atores Denzel Washington e Keanu Reeves. Durante a conversa com Denzel, ele se recusou a responder a uma pergunta dela e deu uma resposta atravessada. "Fiquei chateada", relembrou. Com Reeves, o ator teria olhado para o lado e se distraído enquanto ela falava. Veja!



