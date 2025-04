Maria Gladys fala sobre relação com a neta Mia Goth: 'Podia ser mais acessível, mas não é'

Após os boatos de que estaria abandonada e sem dinheiro, a atriz Maria Gladys, de 85 anos, deu detalhes de sua situação financeira em uma entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular. Hoje, ela reside em Santa Rita de Jacutinga (MG) e enfrenta dificuldades para pagar o aluguel. Com uma neta famosa internacionalmente, a atriz Mia Goth, também se especulou se Maria receberia ajuda da familiar. Circulou até o rumor de que Mia compraria uma passagem para a avó ir a Londres, o que Maria declarou não ter expectativas. "Não falo tanto com a Mia, [ela é] uma estrela agora. Podia ser mais acessível, mas não é", afirmou.



