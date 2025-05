Mateus, da dupla com Jorge, recebe alta de hospital após sofrer complicação em cirurgia

Mateus, da dupla com Jorge, recebeu alta após ficar uma semana internado. Agora, o sertanejo deve continuar o tratamento em casa com antibióticos e fisioterapia intensiva. Lembrando que Mateus teve artrite séptica, uma complicação de uma cirurgia no joelho, e está afastado dos palcos desde então. Enquanto isso, Jorge continuará a agenda de shows sozinho.

