Mateus, da dupla com Jorge, revela como se machucou e precisou ficar afastado dos palcos

Mateus, da dupla com Jorge, enfim, revelou a causa da sua lesão no joelho, que resultou em três cirurgias e um afastamento dos palcos. O sertanejo sofreu um acidente de bicicleta e precisou ficar afastado para se recuperar, mas já retornou à rotina e continua fazendo fisioterapia. Atualmente, a dupla faz as últimas apresentações de turnê comemorativa antes de seguirem carreiras solo.



