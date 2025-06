Mayara Magri se defende e fala sobre acusação de ser 'destruidora de lares'

Fura olho? Mayara Magri se defendeu das acusações de ser "destruidora de lares" em entrevista a podcast. A atriz relembrou que foi apontada como pivô do fim do casamento de 20 anos de Bárbara Bruno e Lauro César Muniz, autor de novelas com quem está hoje. Mayara também já foi casada com Herval Rossano, ex-marido de Nívea Maria. Para a atriz, "os homens iam atrás" dela. Veja!



