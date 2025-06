MC Livinho viraliza na Turquia e surge nas paradas de sucesso de países árabes

Made in Brazil! Após viralizar na Turquia, MC Livinho viu a sua música estourar nas paradas de sucesso e ir parar no Top 1. O funkeiro foi convidado até para cantar em um estádio para a torcida do time Galatasaray. O hit 'Vidrado Em Você' é de 2019 e foi usado até em casamentos.



