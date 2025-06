MC Poze do Rodo vive em pé de guerra com vizinhos por excesso de barulho

Mesmo após sair da prisão, MC Poze do Rodo ainda enfrenta dois processos na Justiça por perturbação de sossego. O funkeiro vive em pé de guerra com os vizinhos em um condomínio do Rio de Janeiro porque teria realizado um campeonato de futebol — com excesso de barulho. Agora, o Ministério Público vai propor acordo para encerrar as ações, com a condição de que o funkeiro pagasse um salário mínimo para uma instituição de caridade.



