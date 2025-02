Millie Bobby Brown recebe novas críticas por aparência ‘mais velha’ em lançamento de filme

Sucesso em todo o mundo, Millie Bobby Brown vem despertando críticas do público por causa da aparência. Segundo os fãs, a atriz, de 21 anos, aparenta ser mais velha do que é. Durante o evento de lançamento de seu mais novo filme, ela voltou a ser assunto na mídia. Agora, com os cabelos platinados, muito se especula se Millie viverá Britney Spears em um filme biográfico da Princesa do Pop.