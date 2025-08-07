Milton Nascimento briga com podóloga na Justiça; entenda o que aconteceu

Treta de pé? Temos! Milton Nascimento está brigando com uma podóloga na Justiça e alega que a profissional teria tirado fotos dele sem autorização e, ainda, usado para fazer propoganda de si mesma. Por outro lado, ela nega e quer R$ 26 mil de indenização.



