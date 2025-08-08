Morre Arlindo Cruz, aos 66 anos; cantor enfrentava sequelas de um AVC

Nesta sexta-feira (8), foi confirmada pela família a morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos, no Rio de Janeiro. O sambista sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico em maio de 2017 e, desde então, enfrentava as sequelas. Há duas semanas, a esposa de Arlindo, Babi Cruz, reclamou por ver novos rumores de que o cantor havia morrido.



