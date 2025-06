Murilo Benício revela que divórcio de Giovanna Antonelli foi litigioso

Nas redes sociais, eles aparecem juntos em fotos e até já confessaram que frequentam a casa um do outro. Mas só agora Murilo Benício revelou um detalhe importante da separação de Giovanna Antonelli: segundo o ator, o divórcio foi litigioso. Depois, eles se esforçaram para superar por causa de Pietro Antonelli, filho que têm juntos. "Ele se envolve com quase todas as atrizes que contracena", relembrou Fabíola Reipert.



