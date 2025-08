Murilo Huff compra vaca cobiçada por R$ 17 milhões em leilão

Murilo Huff comprou uma vaca por R$ 17 milhões em um leilão em Ribeirão Preto (SP). Além de cantor sertanejo, ele também investe na criação de gados. E o motivo do valor milionário vem da origem do animal, considerado "cobiçado" e um grande reprodutor.



