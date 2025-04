Nada de supermercado, pilates e piscina: saiba detalhes da vida de Gisele Bündchen segundo vizinhos

Após o nascimento de seu terceiro filho, desta vez fruto do relacionamento com Joaquim Valente, Gisele Bündchen escolheu com ainda mais força ter uma vida discreta em Miami, nos Estados Unidos. Segundo vizinhos da modelo brasileira, ela evita frequentar a piscina comunitária e não sai de casa para ir ao supermercado. Gisele também teria parado de frequentar aulas de pilates. E, quando aparece em público, a modelo está com a família. Saiba mais!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!